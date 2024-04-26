El Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el trabajo.

Trabajo

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Noción de Salud Ocupacional en el Contexto del Mercado de Trabajo

En relación a las relaciones laborales españolas, salud ocupacional ha sido definido [1] [2] [3] de la siguiente forma: Salud ocupacional: Rama de la salud pública, que tiene como finalidad, promover y mantener el mayor grado de bienest…