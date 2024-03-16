Convenio sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras

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Convenio sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (Convenio de Nueva York)

El Convenio sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras fue hecho en Nueva York el 10 de junio de 158. Este Convenio no representa la primera experiencia en materia de ejecución de laudos arbitrales extranjeros. La preocupación susci…