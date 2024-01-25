Convenio sobre el Régimen de Navegación en el Danubio (firmado el 10 de marzo de 1883)

Nota: información sobre este tratado también se encuentra en la entrada sobre la Comisión del Danubio.

Compartir

Por supuesto, este tratado también se recoge en la información sobre este río. Objetivos: Establecer un régimen de navegación en el Danubio.

Read null in the Substack app Available for iOS and Android Get the app

Resumen de las disposiciones: El Convenio prevé la navegación libre y abierta por el Danubio para los nacionales y los buques de todos los Estados (art. 1). Los Estados del Danubio se comprometen a mantener sus partes del Danubio en condiciones navegables, a realizar las obras necesarias para el mantenimiento y la mejora de las condiciones de navegación y a no obstaculizar u obstaculizar la navegación (art. 3). Las Administraciones fluviales especiales establecerán normas de navegación para los tramos especiales del Danubio y para los demás tramos del Danubio, teniendo en cuenta las disposiciones básicas establecidas en el Con…