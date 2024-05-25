Convenio sobre la Diversidad Biológica

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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En Economía Internacional

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) tiene como objetivo promover el bienestar tanto de la naturaleza como del ser humano. Negociado bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), adoptado el 22 de mayo de 1992, y que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, se basa en un triple objetivo que interactúa entre sí: "la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se…