Convenios Internacionales sobre Biodiversidad

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Los Principios del Derecho a la Biodiversidad

Los Principios del Derecho a la Biodiversidad están recogidos, en gran parte, en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero son relevantes, en este ámbito, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Para más información sobre los objetivos de desarrollo sostenible, véase aquí.

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El Convenio sobre la Diversidad Biológica o CDB

El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internaci…