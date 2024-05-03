Cooperación con Autoridades Arbitrales

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Cooperación Entre Autoridades Judiciales y Arbitrales en el Ámbito de la Prueba (en Arbitraje)

Concepto de cooperación entre autoridades judiciales y arbitrales en el ámbito de la prueba en relación a este ámbito: Es posible que la autoridad judicial ordene la realización de pruebas, a pesar de que el contrato recoja una cláusula arbitral. la jurisprudencia francesa ha aceptado la posibilidad de acudir al juge…