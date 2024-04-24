Corte Civil y Mercantil de Arbitraje

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (cima) (en Arbitraje)

Concepto de corte civil y mercantil de arbitraje (cima) en relación a este ámbito: la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) fue creada en el año 1988 por un prestigioso grupo de abogados, con el objetivo de ofrecer a las empresas una institución arbitral para la solución de conflictos. Es una de las cortes arbitrales más antiguas de España y una de las más activas en la actualidad. Tiene su sede en…