Corte de Arbitraje del Deporte de Lausana

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Corte de Arbitraje del Deporte (cad/tas/cas) de Lausana (en Arbitraje)

Concepto de corte de arbitraje del deporte (cad/tas/cas) de lausana en relación a este ámbito: A iniciativa de S.E. Juan Antonio Samaranch, se creó en 1983 un organismo, vinculado al Comité Olímpico Internacional (COI), denominado Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) con sede en Lausana (Suiza). De esta manera, el COI ponía a disposición del público deportivo una institución de arbitr…