Corte Internacional de Arbitraje

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Corte Internacional de Arbitraje en Derecho Marítimo

Asunto: derecho-maritimo. Ver CPI (véase también en el Diccionario Jurídico).

Nota: traducido por William Lawrence

En Derecho Anglosajón

Hay información relativa a corte internacional de arbitraje en el derecho marítimo anglosajón en la siguiente entrada de la plataforma de derecho marítimo: corte internacional de arbitraje en inglés (International Court of Arbitration).