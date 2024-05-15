Corte Internacional de Arbitraje de la CCI

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Corte, Centro o Cámara de Arbitraje en el Derecho Francés

Aparte del caso en que las partes organizan ellas mismas el procedimiento de arbitraje, pueden recurrir a una persona física o a un centro de arbitraje, también llamado cámara de arbitraje. Este Centro puede ser una sociedad civil o mercantil, un organismo profesional o una entidad institucional o asociativa. La Ley 2019-222, de 23 de marzo de 2019, de programación y reforma, conocida como "Ley Bel…