Corte Permanente de Arbitraje

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Permanent Court of Arbitration. Nota: es lo mismo que el Tribunal Permanente de Arbitraje, donde también se dan otros detalles. La Corte Permanente de Arbitraje fue establecida por la Convención para el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, concluida en La Haya en 1899, y luego revisada por la segunda Conferencia de Paz de La Haya en 1907. Esto la convierte en una de las instituciones internacionales más antiguas que existen continuamente, y seguramente la más antigua en el ámbito de la solución de controversias internacionales. A pesar de …