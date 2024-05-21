Costas del Procedimiento Arbitral

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Costas del Procedimiento Arbitral (en Arbitraje)

Concepto de costas del procedimiento arbitral en relación a este ámbito: Se definen como aquellos gastos procesales que obligatoriamente han de satisfacer los litigantes, o más ampliamente, las partes en el procedimiento o proceso, a la otra, cuando se ha decidido por el juez o tribunal competente la condena en costas favor de una a otra y que no solo incluyen los gastos de defensa jurídica o representación, sino tam…