Costes del Arbitraje Sometido a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Asunto: costes. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Costes del Arbitraje Sometido a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (en Arbitraje)

Concepto de costes (o costos, como se emplea mayoritariamente en América) del arbitraje sometido a la corte internacional de arbitraje de la CCI en relación a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI: Toda solicitud de arbitraje debe ir acompañada de una cantidad de dinero que se corresponde con un anticipo de…