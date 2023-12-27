Cotización de Valores

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre la cotización de valores. Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Cotización de valores

Asuntos Financieros > Libre circulación de capitales > Mercado financiero > Bolsa de valores A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Cotización de valores

Intermediación de Valores en el Derecho Europeo

1. Objeto y finalidad La custodia y administración de valores o instrumentos financieros por parte de bancos depositarios se ha convertido en un ámbito que debe distinguirse de las normas de depósito general, es decir, de la actividad de custodia de inversiones o custodia global. En un sentido más amplio, el d…