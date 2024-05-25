Criminología Ambiental o Medioambiental

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Environmental Criminology.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Orígenes

A raíz del imparable desarrollo económico de las últimas décadas, el medio ambiente se ha deteriorado notablemente y los recursos comienzan a agotarse. Ante esto, la sociedad ha empezado a mostrar interés por el medio ambiente y toma conciencia de la problemática medioambiental. La preocupación por las cuestiones ambientales se refleja también en los intereses de la comunidad científica, que cada vez incluye con mayor asiduidad la problemátic…