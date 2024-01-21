Colapso o Crisis Comercial

Este artículo es una profundización de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto. Nota: sobre la gran crisis mundial (o global) iniciada en 2007, véase aquí.

Colapso Comercial y Financiero de 2008

El colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008 en los EE. UU. se extendió rápidamente por…