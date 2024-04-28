Crisis de la Asequibilidad

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Nota: véase información sobre la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. En el siglo XXI se observa una gran crisis de asequibilidad, que está afectando a numerosos países. Irlanda es uno de ellos. Incluso en América, en una de las mejores décadas que la economía americana ha registrado, las familias se desangraron. En la década de 2010, la tasa de desempleo nacional cayó de un máximo de 9,9 por ciento a su actual tasa de solo 3,5 por ciento.

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La economía se expandió cada año.

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Los salari…