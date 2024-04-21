Crisis Fiscal

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Deja un comentario

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Definición de Crisis Fiscal en Ciencias Sociales

Cuestión: home-ciencias-sociales.

Compartir

Se refiere en general a una situación de largo plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi) general) en la que los gastos del gobierno exceden los ingresos del gobierno. Dentro de la teoría marxista moderna (neomarxismo), el término se ha utilizado más específicamente para…