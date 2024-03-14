Cronología de la Crisis Financiera Mundial
Cronología de la Crisis Financiera Mundial
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. A continuación se presenta una cronología de los acontecimientos clave de la crisis financiera mundial, que se remonta a cuatro años atrás.