La Cronología de la Política Comercial

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece una amplia Cronología de la Política Comercial. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Cronología de la Política Comercial Americana

Años 1770-1890: Estados Unidos utiliza los aranceles para generar ingresos y proteger las industrias nacionales

1816 Los aranceles impuestos para proteger a los productores estadounidenses de vidrio, loza, hierro y lana suscitan disensiones políticas entre los fabricantes del Norte y los intereses agrícolas del Sur. 1828 El "Arancel de las Abominaciones" -un impuesto del 38% sobre muchos productos importados y del 45% sobre algunas materias primas importadas- indigna al Sur y desencadena la Crisis de la Nulidad de 1832, en la que Carolina del Sur declara nulos los ara…