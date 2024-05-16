Cronología del Ahorro para la Jubilación

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Nota: puede ser de interés un mayor detalle de este tema, expuesto en Historia del Ahorro para la Jubilación en América y en otros territorios.