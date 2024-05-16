Cronología del Ahorro para la Jubilación
Cronología del Ahorro para la Jubilación
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Nota: puede ser de interés un mayor detalle de este tema, expuesto en Historia del Ahorro para la Jubilación en América y en otros territorios.