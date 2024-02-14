Crowdfunding de Inversión

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto. En inglés: Equity Crowdfunding. Definida en términos generales como la obtención de capital para una empresa mediante la puesta en común de las contribuciones de muchas personas, la financiamiento colectiva era el centro de atención de docenas de plataformas en línea -algunas de las cuales eran anteriores al propio término- y había captado el interés de los artistas, los empresarios y el público en general. Por ejemplo, aunque los esfuerz…