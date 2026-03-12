Caso práctico: Una persona física acreedora (B) recibe un préstamo de A y señala que podría pagar por sí, o por una de las empresas de las que es dueño.

Si las empresas han firmado el contrato, debería aparecer esto en la Memoria contable de cada año de cada una.

Si las empresas no han firmado el contrato y no hay un apoderado de las sociedades que haya estampado el sello o la firma en nombre de estas, la situación es la siguiente:

¿Existe realmente una obligación para la empresa?

Legalmente, en España, un socio (aunque sea el dueño del 100%) no puede obligar a una sociedad limitada o anónima simplemente diciendo que “pagará su empresa” en un contrato personal.