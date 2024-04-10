Cuenta del Tesoro Público
Cuenta Del Tesoro Público
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.
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Cuenta Del Tesoro Público en el Derecho Español
Cuenta Del Tesoro Público en 2001
Según el Diccionario Jurídico Espasa, Cuenta Del Tesoro Público significa:
Cuenta corriente abierta en el Banco de España a nombre del «tesoro público» donde se centralizan todos los ingresos y pagos del Estado. [E.P.M.]