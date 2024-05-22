Cultura Arbitral

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Cultura Arbitral

Concepto de cultura arbitral en relación a este ámbito: Conceptualmente, el término cultura proviene del latín cultus, el cual podemos definir en forma amplia o restringida.

En sentido lato, significa cultivo. Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la cultura es el «conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.». la cultura, como axioma, en su a…