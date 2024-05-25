La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED) o La Cumbre de la Tierra

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, nombre informal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED), celebrada en Río de Janeiro, el 3-14 de junio de 1992, no tuvo precedentes para una conferencia de la ONU, tanto por su tamaño como por el alcance de sus preocupaciones. Veinte años después de la primera conferencia mundial (o global) sobre el medio ambiente, la ONU buscó ayudar a los gobiernos a reconsiderar el desarrollo económico y encontrar formas de detener la destruc…