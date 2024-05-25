Curva de Kuznets Medioambiental
Curva de Kuznets Medioambiental
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
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Curva de Kuznets medioambiental en economía
En inglés: Environmental Kuznets Curve in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Curva de Kuznets medioambiental en economía.
Introducción a: Curva de Kuznets medioambiental en este contexto
La contaminación parece empeorar primero y mejorar después a medida que aumenta la renta de los países. Por su parecido con el patrón de desigualdad e ingresos descrito por Simon Kuznets, este patrón de contaminación e ingresos se ha denomina…