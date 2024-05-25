Curva de Kuznets Medioambiental

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Curva de Kuznets medioambiental en economía

En inglés: Environmental Kuznets Curve in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Curva de Kuznets medioambiental en economía.

Introducción a: Curva de Kuznets medioambiental en este contexto

La contaminación parece empeorar primero y mejorar después a medida que aumenta la renta de los países. Por su parecido con el patrón de desigualdad e ingresos descrito por Simon Kuznets, este patrón de contaminación e ingresos se ha denomina…