Daño

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Daño en el Derecho Comercial

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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): A los efectos del Acuerdo sobre Salvaguardias del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio / 94.

a. Se tiene por "daños graves" un menoscabo general significativo de la situación de una rama de producción nacional.

b. Se entiende por "amenaza d…