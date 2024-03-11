De Facto

Algo que existe en realidad (y es generalmente reconocido) pese a no haber sido oficial o explícitamente establecido o confirmado. Se dice, por ejemplo, que una guerra de ipso existe entre dos países, cuando ambos están dedicados abiertamente a actividades bélicas sin que entre ellos haya existido una formal declaración de guerra. Cuando muere el más alto ejecutivo de un banco (en algunos países, el gerente general, en otros, el presidente) y su sucesor es conocido pero aún no sido confirmado, a éste se lo considera como el gerente general (o el presidente) de facto. Esta expresión de latín, como muchas otras, se usa en español comúnmen…