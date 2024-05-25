Deber de Declaración de los Árbitros

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Deber de Declaración (de los Árbitros) (en Arbitraje)

Concepto de deber de declaración (de los árbitros) en relación a este ámbito: El deber de declaración de los árbitros es la obligación de los árbitros de revelar los hechos o circunstancias que puedan originar dudas justificadas respecto a su imparcialidad o independencia. El deber de declaración tiene la finalidad de permitir a las partes verificar la independencia e imparcialidad de los árbitros. Este deber…