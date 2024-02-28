Débito

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Débito

Concepto de Débito en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Partida que se asienta en el "debe" de una cuenta. Deuda.

En contabilidad implica cualquier cantidad que al asentarse o registrarse incrementa el saldo (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma (de Lawi), sobre saldo) de un pasivo (véase más en la plataforma (de Lawi)) o decrementa el saldo (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma (de Lawi), sobre saldo) de un activo.

Débito

