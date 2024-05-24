Decisión Salomónica

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Una manera equitativa de resolver una disputa. Cuando se aplica en negocios, a un conflicto o desacuerdo se ha vuelto sinónimo de dividir en dos la diferencias.

Así, serviría para definir, por ejemplo, la decisión de dos firmas de repartirse en partes iguales la pérdida producida por errores por los cuales admiten ser parcialmente responsables ambos.