Decisiones Arbitrales de Viena

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. El nombre dado a dos acuerdos firmados en Viena por Alemania e Italia en 1938 y 1940 que derogan el Tratado de Trianon y ceden un territorio considerable de Checoslovaquia y Rumania a Hungría. El primero de los acuerdos (2 de noviembre de 1938) obligó a Checoslovaquia a entregar a Hungría las zonas meridionales de Eslovaquia (incluidas partes de la región de Prešov) y partes de la Transcarpatia ucraniana. Esta última área constituía 1.545 km2 de territorio, con una población de 182.000 habitantes (de los cual…