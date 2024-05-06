Declaración de Testigo

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Witness statement. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Declaración de Testigo (por escrito) en el Derecho Procesal Inglés

La declaración de un testigo es un documento en el que se registran las pruebas de una persona, que es firmado por esa persona para confirmar que el contenido de la declaración es verdadero. Una declaración debe registrar lo que el testigo vio, oyó o sintió.

Sin embargo, también es importante registrar todo lo que pueda abrir una nueva línea de investigación o ayudar a corroborar …