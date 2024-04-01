Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo
Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo
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Conformidad con el Derecho Internacional de la Declaración Unilateral de Independencia con Respecto a Kosovo
Opinión consultiva, ICGJ 423 (CIJ 2010), 22 de julio de 2010, Corte Internacional de Justicia
Detalles:
Jurisdicción: Corte Internacional de Justicia [CIJ]
Fecha: 22 de julio de 2010
Citación: Opinión consultiva, ICGJ 423 (CIJ 2010), 22 de julio de 2010, Corte Internacional de Justicia [CIJ]
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