Declaraciones Escritas en el Arbitraje

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Declaraciones Escritas (en Arbitraje)

Concepto de declaraciones escritas en relación a Normas aplicables de orden interno y derecho comparado: Como ya hemos apuntado, en materia arbitral, la vigente Ley de Arbitraje española no establece en esta materia criterios especiales, por lo que operan iguales criterios de admisión y práctica que los que se aplican en la ley procesal general. Y a nivel de arbitraje internacional, al margen de los dos criterios básicos d…