Declinatoria Arbitral

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Declinatoria Arbitral

Concepto de declinatoria arbitral en relación a este ámbito: la declinatoria arbitral es el mecanismo procesal en virtud del cual se impugna la competencia arbitral, por no estar sometida la controversia a arbitraje o a unos determinados árbitros. Es decir, es el medio por el que las partes, en un procedimiento arbitral, manifiestan a los árbitros ya nombrados que no son competentes para conocer del conflicto que les enfrenta, puesto que son competentes p…