Declinatoria De Jurisdicción

Definición de DECLINATORIA DE JURISDICCIÓN en Derecho español

Cuestión de competencia que puede proponerse ante el Tribunal que se estima incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento del asunto y remita los autos al que se tiene por competente.

Declinatoria de jurisdicción

