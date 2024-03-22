Deducción Tributaria

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Deducción por Inversiones

Cuestión: inversiones. Concepto de Deducción por Inversiones en el ámbito tributario: Deducción que se produce en el pago de tributos por realizar inversiones que son consideradas de interés por las Administraciones Públicas. Entre éstas merecen destacarse la inversión en activos fijos nuevos, en investigación y desarrollo de nue…