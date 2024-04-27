Definición de Arbitraje

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. La resolución de disputas (especialmente las disputas laborales) entre dos partes por un tercero imparcial, cuya decisión las partes contendientes acuerdan aceptar. El arbitraje se usa a menudo para resolver conflictos diplomáticamente para evitar una confrontación más seria. En otras palabras, es de una disputa (ya sea de hecho, ley o procedimiento) entre las partes de un contrato por un tercero neutral (el árbitro) sin recurrir a una acción judicial. El arbitraje suele ser voluntario, pero a veces lo exige la ley.

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