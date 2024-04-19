El Delegado Sindical

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el delegado sindical, en especial en derecho comparado. Nota: Consulte información acerca de la sección sindical de empresa. Puede interesar también la información relativa a:

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