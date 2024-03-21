Delegados Sindicales

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre los delegados sindicales. Nota: Consulte información acerca de la sección sindical de empresa. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Noción de Delegados Sindicales

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de delegados sindicales, la siguiente definición: Representantes del sindicato en las empresas o centros de trabajo.

Trabajo

Esta forma de representación fue introducida en España a través del Acuerdo marco interconfe…