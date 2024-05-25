Delincuencia Ambiental Transnacional

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Delito Ambiental Transnacional

El problema de los delitos medioambientales es intrínsecamente transnacional. A diferencia de la mayoría de los demás daños, las toxinas viajan libremente de un país a otro, en el viento, en las aguas superficiales y subterráneas, y a través de los movimientos de personas y animales. Otras amenazas medioambientales, como la extinción de especies, el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático global, se dejan sentir igualmente en todo el mund…