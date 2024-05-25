Delincuencia Ambiental Transnacional
Delincuencia Ambiental Transnacional
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
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Delito Ambiental Transnacional
El problema de los delitos medioambientales es intrínsecamente transnacional. A diferencia de la mayoría de los demás daños, las toxinas viajan libremente de un país a otro, en el viento, en las aguas superficiales y subterráneas, y a través de los movimientos de personas y animales. Otras amenazas medioambientales, como la extinción de especies, el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático global, se dejan sentir igualmente en todo el mund…