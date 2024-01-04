La Delincuencia Internacional

Ese artículo es una profundización de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre la delincuencia internacional. Véase también acerca de la "Policía Cibernética Internacional de Europol, Interpol y Otros". Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Algunos Aspectos de la Delincuencia Internacional

Los derechos de las víctimas en los acuerdos de culpabilidad en diferentes sistemas jurídicos

La yuxtaposición de dos importantes desarrollos jurídicos recientes -la aparición de los derechos de las víctimas y la creciente prevalencia de los acuerdos de culpabilidad en el proceso penal- plantea profundos dilemas. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro):

Desde finales del siglo XVIII, los procesos penales han sido …