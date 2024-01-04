Los Delitos contra el Medio Ambiente

Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre el delito ambiental. Nota: Forma parte de los crímenes de "Cuello Blanco", llamados también "Delitos de Cuello Blanco" (véase). Véase, también, en otro lugar, acerca del "Tratamiento Mediático de los Delitos de Cuello Blanco". Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Los Delitos contra el Medio Ambiente

Los impactos en el entorno natural, incluidos los ecosistemas, la flora y la fauna, a menudo son extensos y duraderos. Estos delitos también afectan la salud humana, causando defectos de nacimiento y cáncer, entre otros problemas de salud. Además, las personas que viven cerca del aire, el agua y la tierra contaminados a menudo reportan altos niveles de estrés, citando preocupaciones sobre la salud familiar y los lazos económicos con los recursos afectados. Sin embargo, ent…