Delitos Ecológicos o contra el Medio Ambiente en Estados Unidos

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. El Congreso aprobó la mayoría de las leyes de protección ambiental en los años sesenta y setenta.

En 1970, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) fue creada por una orden ejecutiva para ser la agencia líder en implementar y administrar estas políticas (Clifford, 1998).). La Ley de Aire Limpio (CAA, 1963), la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, 1976), la Ley de Agua Limpia (CWA, 1972), la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, 1976), y la Respuesta Ambiental Integral, Compensación y…