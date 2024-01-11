Los Delitos Informáticos Internacionales

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre Delito Informático Internacional. Puede ser también de interés:

Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Generalidades

El delito informático se está volviendo cada vez más serio. Los estudios muestran una tendencia ascendente que demuestra la necesidad de revisar oportunamente los enfoques existentes para luchar contra este nuevo fenómeno en la era de la información. En esta entrada y otras sobre este tema, proporcionamos una visión general de la delincuencia cibernética y presentamos una perspectiva internacional sobre la lucha contra el delito electrónico.

Detalles

Revisamos el estado actual de la lucha contra el delito cibernético en diferentes países, que se basan en enfoques jurídicos, organizacionale…