Delitos Ambientales contra la Humanidad
El primer intento de codificar crímenes contra la humanidad como categoría separada de crímenes internacionales se hizo en el artículo 7 del estatuto de Roma en 1998. Los cuatro aspectos más relevantes de este artículo desde una perspectiva medioamb
Los Delitos Ambientales contra la Humanidad
Ese artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi (todo ello también lo hemos consultado con otros expertos). Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre Delitos Ambientales contra la Humanidad. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.
Los Delitos Ambientales contra la Humanidad
En 1985, el informe Whitaker, elaborado por B Whitaker (Relator Especial) [informe revisado y actualizado sobre la cuestión de la prevención y la sanción del delito de genocidio, ONU escor, Subcomisión de derechos humanos para la prevención de discriminaciones y protección a las minorías, 38 SESS., ONU doc. E/CN. 4 /Sub.2/1985/6 (1985)] destacó la sugerencia, formulada por algunos miembros de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección a las minorías, de que el alcance de la Convención sobre el genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito d…