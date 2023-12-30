Los Delitos Ambientales contra la Humanidad

Ese artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi (todo ello también lo hemos consultado con otros expertos). Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre Delitos Ambientales contra la Humanidad. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

En 1985, el informe Whitaker, elaborado por B Whitaker (Relator Especial) [informe revisado y actualizado sobre la cuestión de la prevención y la sanción del delito de genocidio, ONU escor, Subcomisión de derechos humanos para la prevención de discriminaciones y protección a las minorías, 38 SESS., ONU doc. E/CN. 4 /Sub.2/1985/6 (1985)] destacó la sugerencia, formulada por algunos miembros de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección a las minorías, de que el alcance de la Convención sobre el genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito d…