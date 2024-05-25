Delitos contra el Ambiente

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Delitos contra el Ambiente en México

Entrada elaborada por Raúl PLASCENCIA VILLANUEVA en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Objeto de protección de los tipos penales

"Para poder entender los llamados delitos contra el medio ambiente, resulta prudente analizar el objeto de protección de los tipos penales de los que derivan, por lo cual es ineludible abordar la temática del bien jurídico desde una perspectiva de la dogmática penal. El dilema actual en materia de bi…