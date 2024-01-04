Los Delitos contra el Público

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre los delitos contra el público. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Percepción y opinión pública sobre la delincuencia Digital

Nota: Puede también ser de interés el contenido sobre el Espacio Público Comunicativo.

Aquí se explora las percepciones y la opinión pública sobre la ciberdelincuencia. Estas opiniones y percepciones son importantes por varias razones. En primer lugar, se ha argumentado que en los estados democráticos liberales la opinión pública desempeña un papel importante en la configuración de las políticas públicas. Por lo tanto, la opinión pública sobre las comunicaciones digitales y las amenazas delictivas que conllevan puede desempeñar un papel crucial a la hora de influir en el modo en que los legisladores y los responsables políticos deciden abordar los pro…